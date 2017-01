Spaarne Gasthuis wil voedselverspilling te lijf

United Photos/Paul Vreeker Chef Mehmet Utku aan het werk in de keuken van het Spaarne Gasthuis. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis gaat de verspilling van 25 tot 30 procent van de ziekenhuismaaltijden aanpakken. De instelling verwacht de waste te kunnen halveren zonder af te stappen van het enkele jaren geleden opnieuw ingevoerde systeem waarin vers wordt gekookt.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 17:37 (Update 6-1-2017, 17:37)

Landelijk verdwijnt ongeveer 40 procent van het voedsel dat ziekenhuizen en zorginstellingen inkopen in de prullenbak. Dat kost per instelling, even afhankelijk van de grootte, tussen de 50.000 en 150.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat de universiteit Wageningen heeft uitgevoerd.

Zelf koken

Uit het onderzoek komt naar voren dat de voedselverspilling vooral plaatsheeft in ziekenhuizen en instellingen die nog zelf koken voor hun patiënten. Bij ziekenhuizen die hun maaltijden inkopen is de verspilling bijna de helft minder.

Duco Winter, teamleider keuken van het Spaarne Gasthuis, wil niet terugkeren naar de diepvries. ,,Wij denken dat we met het vers koken grote tevredenheid bij onze patiënten hebben gecreëerd. We gaan echter wel met andere ziekenhuizen bekijken hoe we de verspilling door goed inkopen en verkopen kunnen verlagen. We selecteren onze gastvrouwen ook op het ’verkopen’ van de maaltijden. Verder gaan we kijken om de etenstijden te verruimen naar bijvoorbeeld een warme maaltijd tussen de middag. Wat we kunnen besparen op de verspilling gaan we investeren in nog mooiere maaltijden.’’

Meetsysteem

’Wageningen’ heeft een meetsysteem ontwikkeld om de verspilling tegen te gaan. Het geeft de verspilling weer, zowel in volume als in waarde. De methodiek is procesgericht en onafhankelijk van het maaltijdconcept. Het maakt dus niet uit of er traditioneel wordt gekookt of dat er diepvriesmaaltijden worden ingekocht. De meetgegevens kunnen tot op patiëntniveau en afdelingsniveau worden geanalyseerd. Samen met de betrokkenen worden de uitkomsten, de oorzaken voor de verspilling en mogelijke verbeteringen besproken. Na invoering van verbeteringen of introductie van een nieuw maaltijdconcept wordt de meting herhaald.

Gehaktbal

Het Spaarne Gasthuis besloot enige jaren geleden juist terug te keren naar het traditionele koken van warme maaltijden: meals on wheels. Daarbij stond centraal dat de patiënt de regie zou krijgen over het eten. Dat betekent dat hij of zij de maaltijd mag kiezen uit een variëteit die op een warm-buffettrolley wordt rondgebracht. Bij het opscheppen kan ook worden bepaald hoeveel er op het bord moet. Voor het koken wordt gebruik gemaakt van biologisch, maatschappelijk verantwoord en waar mogelijk streekgebonden voedsel. Het ziekenhuis ontwikkelde zelfs een eigen gehaktbal. In de maaltijden wordt ook rekening gehouden met buitenlandse eters en vegetariërs.