Spaarne Gasthuis wil voedselverspilling te lijf

United Photos/Paul Vreeker Chef Mehmet Utku aan het werk in de keuken van het Spaarne Gasthuis. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Het Spaarne Gasthuis gaat de verspilling van 25 tot 30 procent van de ziekenhuismaaltijden aanpakken. De instelling verwacht de waste te kunnen halveren zonder af te stappen van het enkele jaren geleden opnieuw ingevoerde systeem waarin vers wordt gekookt.

Door Jacob van der Meulenj.van.der.meulen@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 17:37 (Update 6-1-2017, 17:44)

Landelijk verdwijnt ongeveer 40 procent van het voedsel dat ziekenhuizen en zorginstellingen inkopen in de prullenbak. Dat kost per instelling, even afhankelijk van de grootte, tussen de 50.000 en 150.000 euro per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat de universiteit...