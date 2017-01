Mannen vernielen auto’s in Haarlem

Foto: Archief ANP

HAARLEM - Op de Jansstraat in Haarlem hebben twee mannen zaterdagochtend vroeg aan zeker vijf voertuigen schade toegebracht. Een 22-jarige Haarlemmer is aangehouden.

Agenten hoorden rond 3.15 uur een harde klap en glasgerinkel. Daarop zagen ze twee personen hard wegrennen.

De politie wist één van de twee mannen aan te houden. De 22-jarige Haarlemmer had een afgebroken ruitenwisser nog in zijn hand.

Van zeker vijf auto’s is een ruitenwisser afgebroken of vernield. Ook was van één van de voertuigen een raam vernield.

De politie hoopt de tweede dader ook snel te kunnen aanhouden.