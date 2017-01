Peer Pressure wint derde voorronde Rob Acda Award

Foto: Patronaat

HAARLEM - De op het Haarlemse In-Holland conservatorium gewortelde popgroep Peer Pressure heeft afgelopen vrijdag in het Patronaat de derde voorronde van de Rob Acda Award gewonnen en plaatste zich daarmee voor de finale op 17 maart 2017. Daarnaast maken ook ‘runner up’ Renée Spijker en publieksfavoriet Seven Steps of Denial nog kans om via een omweg een plek in de eindronde van het regionale popconcours te bereiken.

Door Peter Bruyn - 7-1-2017, 10:45 (Update 7-1-2017, 10:47)

Voor de uiteindelijke Acda Award-winnaar ligt een royaal prijzenpakket klaar, waaronder de openingsplek op Bevrijdingspop 2017. "Peer Pressure brengt een funky einde aan de avond. Goede grooves en hooks, en de frontman is een toffe Peer.”, aldus de jury over de voorrondewinnaar. Peer Moens, de zanger van de groep, stond in 2015 ook reeds in de finale van de Gitaarlem talentenjacht in de Philharmonie. Hij was al eens achtergrondzanger bij Ali B en afgelopen najaar verscheen zijn eerste single ‘One in a Million’.

Zo’n vijftig regionale popgroepen schreven zich in voor de jaarlijkse poptalentenjacht die vernoemd is naar de in 1994 overleden eerste programmeur van het Patronaat. Daaruit zijn vierentwintig bands geselecteerd die in vier voorronden strijden om een vijftal finaleplaatsen. Tevens worden de voorronden vastgelegd door een viertal fotografen, ditmaal Jelte van Boheemen, waarvan er één tijdens de finale de Acda Foto Award krijgt uitgereikt. De derde voorronde vindt plaats op vrijdag 3 februari 2017.