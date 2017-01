Fractievoorzitter VVD treedt uit gemeenteraad na overstap naar PVV

HAARLEM - Fractievoorzitter Rob de Jong van de Haarlemse VVD is afgetreden. Hij verlaat ook de gemeenteraad nu hij is overgestapt naar de PVV. Dat heeft hij zaterdagochtend in een verklaring laten weten. Ook heeft hij het lidmaatschap van de VVD opgezegd.

Door Max Sipkes - 7-1-2017, 12:27 (Update 7-1-2017, 12:43)

Hij schrijft deze stap ‘met volle overtuiging’ te hebben gezet. “Een groot aantal ontwikkelingen in ons land vragen echter om een andere koers. Het falende immigratiebeleid, de zinloze overdracht van soevereiniteit aan de Europese Unie, maar bovenal het feit dat onze vrijheden steeds meer onder druk staan, hebben mij ertoe bewogen mijn koers te verleggen. Ik heb in de PVV een partij gevonden die meer recht doet aan mijn visie op Nederland.”

Tot vrijdagavond was De Jong behalve fractievoorzitter ook woordvoerder voor de VVD in de commissies Bestuur en Samenleving van de gemeenteraad. Blijkens de eerste reacties op sociale media komt zijn overstap over als een verrassing. Zijn partij heeft inhoudelijk nog niet gereageerd, wel is nu bekend dat Wybren van Haga hem opvolgt als fractievoorzitter. Zijn verklaring staat hier.