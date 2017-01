Reacties op vertrek Haarlems VVD’er De Jong op sociale media

HAARLEM - Op sociale media wordt met verbazing gereageerd op de overstap van Haarlems VVD-fractievoorzitter Rob de Jong naar de PVV. Het lijkt erop dat niemand dit van hem verwachtte. Maar wie achteraf bladert door de berichten die De Jong op Twitter plaatst, ziet wel een trend.

Door |Max Sipkes - 9-1-2017, 10:13 (Update 9-1-2017, 10:16)

„Gezien de toon van zijn tweets van afgelopen jaar hadden we dat kunnen zien aankomen...”, reageert de Haarlemse oud-D66-voorman Fedde Reeskamp op het nieuws van De Jongs overstap naar de PVV op Twitter.

De tijdlijn van De Jongs twitteraccount laat inderdaad al maandenlang een harde toon zien. Felle kritiek op de islam voeren in eigen en geciteerde twitterberichten de boventoon. Daarbij speelt de intolerante houding van de strenge islam ten opzichte van homoseksualiteit regelmatig een rol.

Daarnaast is er in zijn tweets veel begrip voor Wilders tijdens diens rechtszaak. Opvallend is ook een kritische toon richting de eigen landelijk VVD. Zo twittert De Jong op 9 november: 'Wat treuzelt de #vvd over de uitslag van het referendum. Nee = nee. Wat is daar moeilijk aan?'

Wat treuzelt de #vvd over de uitslag van het referendum. Nee = nee. Wat is daar moeilijk aan? — Rob de Jong (@Robdejong023) 9 november 2016

Vooral op Twitter krijgt de Jong lof voor zijn besluit. "Welkom aan boord", klinkt het geregeld en "NederlandWeerVanOns" is vaak de hashtag. Op Facebook, waar hij niet actief is, zijn de reacties veel gevarieerder.

Er is waardering dat De Jong zijn raadszetel heeft ingeleverd maar er is ook onbegrip. Hoe kan een democraat in zee gaan met „een verklaarde dictator", vraagt oud-D66 politicus, Paul Marselje zich er af.

Mart Pos schrijft er: „Wat een lachwekkende vertoning dit.” Pos citeert uit de verklaring van De Jong: „maar bovenal het feit dat onze vrijheden steeds meer onder druk staan, hebben mij ertoe bewogen mijn koers te verleggen". Pos: „En dan ga je lid worden van een partij met een despoot zonder visie aan de macht.”

Meerdere mensen die op De Jong persoonlijk hebben gestemd, vinden dat hij kiezersbedrog pleegt met zijn ovestap naar de PVV.