Overstappen Haarlems VVD’er naar PVV: ’Realistisch’, ’moedig’, ’verdrietig’, ’verrast’

HAARLEM - Uit de Haarlemse politiek komen betrekkelijk weinig geluiden op het overstappen van Haarlems VVD-fractievoorzitter Rob de Jong naar de PVV. Mogelijk zijn er weinig reacties omdat het nog reces is.

Sander van den Raadt van Trots bericht vanuit Zwitserland dat hij zich kan vinden in de overstap. ,,Zijn analyse vind ik realistisch.”

Hij spreekt van ’een verstandig besluit’. Dilia Leitner, fractievoorzittrer van D66, de grootste partij in de raad, was ’verrast’ toen ze het nieuws hoorde.

Jeroen Fritz van de PvdA noemt het ’verbazingwekkend’ maar signaleert dat de Haarlemse VVD al langer een ’erg rechtse’ koers volgt. Frank Abspoel van de Christenunie schrijft: ,,Hij heeft dit niet gisteren pas bedacht.”

Raadslid Moussa Aynan van de PvdA schrijft onder het kopje ’Verdrietig’ een veel gelezen stukje op Facebook.

,Ik werd verdrietig van dit nieuws. Rob is een ontwikkeld mens met een groot kritisch vermogen. Ik heb wel eens met hem gesproken over immigratie. Dat Rob vanuit zijn homoseksuele achtergrond daar (misschien terecht) bang voor is. Heb hem ook verteld wat het voor mij, met migratie-achtergrond, betekent als Wilders ’minder minder’ roept. Dat mijn kinderen zich afvragen of Nederland ook hun land is. En dan sta ik even stil. Overdenk onze angsten. De PVV die ook ONZE vrijheden verdedigt? Was het maar waar.”

Louise van Zetten van Hart voor Haarlem kent Rob de Jong goed en noemt de overstap ’moedig’.

Ze noemt het „jammer voor de VVD” en opmerkelijk voor de PVV. „Die wordt een beetje meer salonfähig.”