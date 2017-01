Gedenkteken Manpad Heemstede voor onduidelijke slag

Archieffoto De gedenknaald bij Manpad in Heemstede

HEEMSTEDE - In 1817 plaatste de Amsterdamse hoogleraar D.J. van Lennep (1774-1853) naast het Huis te Manpad te Heemstede dat hij van zijn vader had geërfd, een herdenkingsnaald.

Door Hein Klemann - 10-1-2017, 10:00 (Update 10-1-2017, 10:08)

Het monument was bedoeld als eerbetoon aan een Haarlems legertje onder aanvoering van Witte van Haamstede, een bastaardzoon van Floris V. Bekend is dat Van Haamstede in 1304 in Zandvoort aan land ging.

Volgens een aantekening van kroniekschrijver Melis Stoke uit 1305 wekte zijn komst grote vreugde in Haarlem en Kennemerland. Stoke vermeldt niet dat Van Haamstede op 8 juli 1304 met Haarlemse troepen een Vlaamse strijdmacht heeft verjaagd die langs het Manpad oprukte. Dat verhaal deed pas in de 19e eeuw de ronde. Dus het is de vraag of bij Manpad werkelijk slag is geleverd. Wat hadden die Vlamingen bij Haarlem te zoeken?

Rond 1300 trachtte de Franse koning de autonomie van de adel in te perken. Dat leidde tot conflicten met de graaf van Vlaanderen en de bezetting van diens gebied. In 1302 vocht Vlaanderen zich vrij door op 11 juli in de Guldensporenslag een Frans ridderleger te verslaan. Onder Vlaamse nationalisten gold die slag als een afspiegeling van de taalstrijd. De Vlaamse gemeenschap riep daarom 11 juli uit tot Feestdag van Vlaanderen.

Voor Holland was de slag minder gelukkig. Holland en Vlaanderen ruzieden al lange tijd over Zeeuwse gebieden. Na de overwinning op Frankrijk rukte een Vlaams leger Zeeland binnen en wist het onverwachts ook in Holland zelfs te landen. De Hollandse troepen werden verslagen en bisschop Guy van Utrecht gevangen genomen. De Vlamingen rukten op naar het noorden waar zij stad na stad innamen tot zij bij Haarlem op verzet stuitten.

Hun overwinning leek compleet, maar opeens trokken zij zich terug. De oorzaak daarvan moest bij de Slag bij het Manpad liggen, aldus Van Lennep. Met zijn naald eerde hij daarom de Haarlemse helden die Holland redden van de Vlaamse overheersing. Vooral na de Belgische Opstand van 1830 werd dit verhaal uitzonderlijk populair.

In de Belgische geschiedschrijving werd het echter pas in de jaren ’50 voor het eerst vermeld. Toen schreef de Nederlander prof. Niemeyer nog: ‘Witte van Haamstede, het Manpad, het zijn klanken die een snaar in elk Hollands hart doen trillen.’ Een collega-historicus had toen al ontdekt dat de slag pas anderhalve eeuw nadat zij zou hebben plaatsgevonden, voor het eerst werd vermeld.

Van Haamstede landde in Zandvoort en riep de Hollandse steden op zich tegen de vijandige legermacht van vermoedelijk niet meer dan 3000 man te verzetten. Van een Vlaamse verovering was geen sprake, eerder van een onverwacht succesvolle plundertocht. Nergens wordt gesproken van Vlaamse verliezen begin juli bij Haarlem. Wel zijn de Vlamingen een maand later verslagen in de Zeeslag bij Zierikzee, waarna hun legertje zich moest terugtrekken.

De Slag bij het Manpad is mythisch, maar Heemstede heeft er een mooi negentiende-eeuws nationalistisch monument aan overgehouden.

Uit de tijd is een historische rubriek van de Haarlemmer Hein Klemann, hoogleraar economische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit.