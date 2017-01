Herenweg een half jaar deels dicht, bus 50 omgeleid

HEEMSTEDE - De Herenweg tussen de Rijnlaan en de grens met Bennebroek gaat bijna een half jaar dicht voor verkeer richting Haarlem.

Door Van onze verslaggever - 9-1-2017, 16:35 (Update 9-1-2017, 16:35)

Van maandag 16 januari tot eind juli 2017 wordt gewerkt aan de reconstructie van dat deel van de Herenweg (N208). Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting.

Buslijn 50 Haarlem-Leiden rijdt gedurende die periode in beide richtingen via Glipperweg-Glipper Dreef en Heemsteedse Dreef en Dreef in Haarlem. Alle haltes op Herenweg en Wagenweg vervallen.

De weg is wel open voor verkeer in zuidelijke richting, dus richting Bennebroek. Fietsers en voetgangers kunnen wel in beide richtingen gebruik blijven maken van de Herenweg. Het doorgaande verkeer uit zuidelijke richting wordt omgeleid via de Prinsenlaan- Glipper Dreef-Van Merlenlaan. Verkeer uit noordelijke richting kan gewoon via de Herenweg naar Bennebroek. De werkzaamheden zijn zo gepland dat het bloemencorso gebruik kan maken van de Herenweg.