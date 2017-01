Haarlemmerliede-Spaarnwoude heft glas op gefuseerde toekomst

Heiligers: aandacht voor de zwijgende meerderheid bonafide burgers

HALFWEG - Het was maandagavond de laatste nieuwjaarsreceptie van de volledig zelfstandige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, memoreerde burgemeester Pieter Heiliegers in het raadhuis in Halfweg.

Door Richard Stekelenburg - 10-1-2017, 9:00 (Update 10-1-2017, 9:00)

In loop van het komend jaar al zal immers - vooruitlopend op de volledige fusie met Haarlemmermeer - het gehele ambtelijke apparaat overgaan naar de nieuwe gemeente.

Uiteraard blikte Heiliegers in zijn nieuwjaarstoespraak nog eens terug en vooruit op het fusieproces. ,,Het besluit over de toekomst van onze gemeente, dat is historisch. Ik ben heel erg trots op alle betrokkenen: raadsleden, maar ook bewoners en vertegenwoordigers van de dorpsraden en de dorpsvereniging, sportverenigingen, ondernemers, scholen, adviesraden, enzovoort.’’

Tot aan de uiteindelijke fusie zal er weinig tot geen nieuw beleid meer worden gemaakt in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, voorspelde Heiliegers. Wel zal er nog hard moeten worden gewerkt aan de uitvoering van al genomen besluiten. Hij noemde onder meer het vervangen van 200 lantaarnpalen, het opknappen van wegen, de oplevering van woningen bij de Grote Kerk, de vernieuwing van de boezembruggen en opknappen van de historische sluizen.

Heiliegers vroeg verder aandacht voor de nieuwjaarsboodschap van zijn Amsterdamse collega: over 'de zwijgende meerderheid’ van de 90 of 95 procent bonafide Nederlanders niet wordt gehoord door het grote lawaai van degenen die van de sociale media in ons land soms een riool maken. ,,Ik ben dat met Van der Laan hartgrondig eens.’’