Burgemeester Heemstede: ’Meer nodig dan luisteren alleen’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Marianne Heeremans in gesprek met enkele gasten

HEEMSTEDE - Burgemeester Marianne Heeremans van Heemstede stond in haar nieuwjaarstoespraak maandagavond onder meer stil bij het groeiende onbehagen van burgers.

Door Margot Klompmaker - 10-1-2017, 9:00 (Update 10-1-2017, 9:00)

Ze hield een pleidooi om burgers meer te betrekken bij besluitvorming en in dat kader experimenten niet uit de weg te gaan.

,,Natuurlijk is het zo dat de gemeenteraad een zorgvuldige afweging maakt van verschillende belangen en nooit in een vacuüm besluiten neemt. Er zijn allerlei mogelijkheden voor mensen om hun stem te kunnen laten horen. En daar wordt ook naar geluisterd. Maar er is meer nodig dan luisteren alleen. Het gaat om het echte gesprek.’’

Inwoners kunnen inspreken bij raadscommissievergaderingen. ,,Er wordt goed geluisterd naar wat door insprekers naar voren wordt gebracht. Maar er is niet echt sprake van een dialoog. Een burger mag zijn zegje doen, vragen beantwoorden, en dat is het dan.’’

Heeremans pleit voor het deelnemen van burgers aan de discussie zelf door middel van ’gastraadsleden’. ,,Voeg bij commissievergaderingen wisselende gesprekspartners toe aan alle fracties. Dat kunnen, afhankelijk van het onderwerp, bijvoorbeeld inhoudelijke experts of ervaringsdeskundigen zijn op een bepaald gebied. Daarmee kan het gesprek aangegaan worden. Dan is het niet een kwestie van alleen maar luisteren naar een inspreker, maar daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan.’’

Geen fusie

Verder ging Heeremans kort in op de nieuwjaarstoespraak van Bernt Schneiders in Bloemendaal waarin hij pleitte voor gemeentelijke schaalvergroting omdat het bestuur in Kennemerland volgens hem veel beter en goedkoper kan. ,,Gelukkig vulde hij deze stellige uitspraak aan met de suggestie voor een onderzoek waaruit de voor- en nadelen van schaalvergroting moeten blijken.’’ Heeremans gaf duidelijk aan dat Heemstede momenteel niets voelt voor een fusie en ook geen enkele noodzaak daartoe ziet.