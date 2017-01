Nieuwe directeur Kunst centrum Haarlem

HAARLEM - Kunst centrum Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 121 heeft vanaf 1 februari een nieuwe directeur. Marina Raymakers neemt dan het stokje over van Leo Duppen.

Door Leontien van Engelen - 10-1-2017, 15:15 (Update 10-1-2017, 15:15)

Raymakers (1958) is afkomstig van het Humanistisch Verbond, waar zij hoofd marketing en communicatie is en verantwoordelijk voor de leden- en fondsenwerving en de ’zichtbaarheid’ van de organisatie. Van 2010 tot 2012 gaf zij zakelijk en artistiek leiding aan CBK Amsterdam, een kunstuitleen en tentoonstellingshal.

Raymakers over haar benoeming: ,,Kunst centrum Haarlem biedt een fantastische mix van kunstuitleen, kunst- en designverkoop en het programmeren van tentoonstellingen. Met die combinatie van commercieel handelen en maatschappelijke betrokkenheid zie ik veel mogelijkheden om beginnende én meer gevorderde kunstkijkers te laten genieten van betekenisvolle dingen.’’

Het Kunst centrum Haarlem is de voortzetting van de SBK, de Stichting Beeldende Kunst die in maart 1971 is geopend en werd opgericht door Jannie Sipkes. De collectie bestaat uit 15.000 kunstwerken.