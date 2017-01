Theaterweekend vol verrassingen in Philhrmonie en Stadsschouwburg

Foto Philharmonie Cultuurdokter Laura Marcus neemt mensen mee achter de schermen met de Plankenkoorts Route

HAARLEM - De Philharmonie en de Stadsschouwburg in Haarlem bieden een programma vol verrassingen tijdens het Nationale Theaterweekend.

Door Leontien van Engelen - 11-1-2017, 7:16 (Update 11-1-2017, 7:16)

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 januari bruisen beide theaters van de activiteiten. Karlijn van Oirschot over het programma: ,,Naast een aantal voorstellingen tegen een gereduceerd tarief, kunnen bezoekers ook ervaren hoe het is voor een artiest, danser of zangeres om die laatste minuten door te brengen, voorafgaand aan een optreden.’’

Douche

Men loopt onder leiding van Cultuurdokter Laura Marcus achter de schermen mee...