Kleine Houtstraat maakt feestje van openbreken straat

Foto: United Photos

HAARLEM - De Kleine Houtstraat wordt maandag voor een half jaar opengebroken om oude gasleidingen, elektra en riolering te vervangen. Dat is hard nodig voor de straat maar ingrijpend voor de ondernemers. Daarom doen de winkeliers er van alles aan om het leed de komende tijd te verzachten, zegt Sabine van Rooijen van ’stadscafé’ Bar Boef.

Door Annalaura Molducci - 10-1-2017, 20:00 (Update 10-1-2017, 20:33)

Zevenentwintig ondernemers in de straat hebben acties bedacht. ,,In de maanden januari en februari komen er kortingsacties of worden er dingen weggegeven”, zegt Van Rooijen. ,,Er...