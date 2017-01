Weggestuurde oogarts uit felle beschuldigingen tegen Spaarne Gasthuis: ’Chaos bij oogheelkunde’

HAARLEM - Oogarts Anita Jansen die door het Spaarne Gasthuis tijdelijk was ingehuurd, is voor het einde van haar contract weggestuurd wegens disfunctioneren. Jansen, die zich daar niet bij neerlegt, spande dinsdag een kort geding aan tegen de maatschap van specialisten die met haar een samenwerkingsovereenkomst tekende. ,,Op de afdeling oogheelkunde is het een chaos.’’

Door Kees van der Lindenk.van.der.linden@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 18:34 (Update 10-1-2017, 18:34)

Jansen eist doorbetaling van haar salaris tot juli van dit jaar. Ook betwist ze de geldigheid van de tussentijdse opzegging van haar contract. Tekenend voor de organisatorische...