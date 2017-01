Kerstbomenverbranding Heemstede toch afgelast

HEEMSTEDE - De gemeente heeft besloten dat de kerstbomenverbranding toch niet door gaat

Helaas! Na onze eerdere berichtgeving over de kersbomenverbranding, kwam er een teleurstellend bericht van de gemeente. In overleg met de brandweer is er toch besloten om de kerstboomverbranding in Heemstede af te lassen. De wind is vanavond te hard om de veiligheid te garanderen. Kinderen kunnen nog wel hun kerstboom inleveren. Maar de verbranding gaat helaas niet door.