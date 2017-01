’The Last Supper Now’ van Michel van Overbeeke als metafoor voor het leven

Religies en de betekenis van verschillende varianten op ’de laatste maaltijd’ interesseren Michel van Overbeeke al vele jaren.

Door Nuel Gieles - 11-1-2017, 19:06 (Update 11-1-2017, 19:06)

„Die fascinatie voor het laatste avondmaal als gegeven gaat bij mij bijna twintig jaar terug. Wat ís dat nou eigenlijk, dat laatste avondmaal? Wat gebeurt er precies? Er zit een hoop frustratie in. Ook het klassieke laatste avondmaal op Witte Donderdag herbergt dat in zich. Met z’n allen eten mondt uiteindelijk uit in dat er eentje wordt opgehangen. Maar door wie? Er is verraad....