’Mystery guests’ voor beter vervoer Connexxion

HAARLEM - Connexxion verbetert het vervoeraanbod in de regio Haarlem-IJmond. Die harde toezegging doet het vervoersbedrijf, nadat de vervoersopdracht Haarlem-IJmond definitief is binnengehaald bij de provincie Noord-Holland. Een van de troeven om een betere dienstverlening te bereiken, is het inzetten van ’mystery guests’ tijdens de busreizen die onderzoeken of alles op rolletjes verloopt.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 12-1-2017, 9:00 (Update 12-1-2017, 9:00)

Vervoersgedeputeerde Elisabeth Post (VVD) en Connexxion-directeur Eric van Eijndhoven ondertekenden gisteren het contract waardoor de huidige busvervoerder het busvervoer in deze regio mag blijven uitvoeren.

