Redding Borski-hut is nabij

OVERVEEN - Dankzij donaties van meer dan honderd liefhebbers van buitenplaats Elswout kan de vervallen Borski-boshut eindelijk in ere worden hersteld. Maar eerst moet de hut worden ontmanteld. De onderdelen gaan deze woensdagochtend op transport naar een werkplaats in Zaandam, waar de renovatie plaatsvindt. ,,De kunst is om hem zo te demonteren dat je niet teveel kapot maakt’’, zegt werkmeester Eus Hes van de stichting Herstelling.

Door Judy Nihofj.nihof@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 18:44 (Update 11-1-2017, 19:39)

Jaren zat de Borski-hut verstopt onder een blauw bouwzeil, om verdere teloorgang van het monumentje te...