Slager Stokman zet mes in het blok

Foto United Photos/Paul Vreeker Slager André Stokman geeft het hakbijltje door aan zijn opvolger Jeroen Keirsgieter.

HAARLEM - Bijna zijn hele leven hakte en sneed hij vlees. Nu gooit André Stokman (62) het bijltje neer. In de wetenschap dat hij zijn keur-slagerij in goede handen achterlaat.

Door Frenk Klein Arfman - 11-1-2017, 19:59 (Update 11-1-2017, 19:59)

Hij had nog door kunnen gaan, maar juist de aanwezigheid van Jeroen Keirsgieter in de zaak gaf de doorslag nu al afstand te nemen van de slagerij, die hij weer van zijn vader overnam. ,,Jeroen staat al veertien jaar bij mij in de zaak. Hij was altijd loyaal en ik zie hem...