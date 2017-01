Toneelschuur Producties zoekt jonge spelers voor Starring #20: Romeo en Julia

Foto Toneelschuur De ploeg van Starring #19

HAARLEM - Starring, de jongeren theaterproductie van Toneelschuur Producties, beleeft haar twintigste editie. De voorstellingen worden voor en door jongeren gemaakt, onder begeleiding van een professionele regisseur, ervaren technici en productiemedewerkers.

Door Leontien van Engelen - 12-1-2017, 13:07 (Update 12-1-2017, 13:07)

Toneelschuur Producties is op zoek naar jongeren tussen de 15 en 19 jaar die van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 april willen meespelen in Starring #20: Romeo & Julia. De voorstelling wordt geregisseerd door Nina de la Parra.

Iedereen tussen de 15 en 19 jaar kan zich opgeven voor de audities. Acteerervaring is niet nodig, enthousiasme wel. Inschrijven voor de audities van Starring #20: Romeo & Julia kan tot en met donderdag 20 januari. Benodigd is een e-mail naar starring@toneelschuur.nl met daarin naam, adres, telefoonnummer, mobiele nummer, e-mail, leeftijd, school en eventuele theaterervaring. De audities vinden plaats op zondag 29 januari in Haarlem. Hiervoor hoeft niets te worden voorbereid. Jongeren die worden uitgenodigd om mee te spelen repeteren vanaf woensdag 1 februari tot donderdag 20 maart elke woensdagavond en zondag aan Starring #20: Romeo & Julia.