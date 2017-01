Gezocht: Koorbiënnale Festivalkoorleden

Foto Dirk Kikstra De broers Jussen

HAARLEM - De Internationale Koorbiënnale is op zoek naar maar liefst tachtig goede amateurzangers voor het Koorbiënnale Festivalkoor.

12-1-2017

De Koorbiënnale - 30 juni tot en met 9 juli - is het enige internationale festival in Nederland voor professionele vocale ensembles. Er worden concerten gegeven in Haarlem en Amsterdam. Voor de zesde keer presenteert het festival een groots koorwerk als samenwerkingsproject van amateurs en professionals. Het voor deze editie te vormen koor brengt de Carmina Burana van Carl Orff in de versie voor twee piano’s en slagwerk. De pianisten zijn de bekende broers Arthur en Lucas Jussen. Dirigent is Béni Csillag.

De Carmina Burana wordt uitgevoerd op zondag 9 juli en woensdag 23 augustus in respectievelijk de Philharmonie in Haarlem en Het Concertgebouw in Amsterdam.

De audities voor het koor zijn op 18 en 19 maart aanstaande.

Opgeven en meer informatie: koorbiennale.nl/festivalkoor

Het volledige programma van de Koorbiënnale wordt medio april 2017 bekend gemaakt.