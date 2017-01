Brand in trein op station Zandvoort aan Zee

Foto’s: Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

ZANDVOORT - In een trein op station Zandvoort aan Zee is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het treinverkeer tussen Haarlem en Zandvoort is stilgelegd.

De brandweer was snel ter plaatse en zegt de brand onder controle te hebben. Er is niemand gewond geraakt.

De NS zet bussen in op het traject, onbekend is hoe lang de vertraging zal gaan duren.