Haarlemse Webzilla heeft eigen datacentrum in Waarderpolder

Foto Michel van Bergen De gevel aan de Tingietersweg.

HAARLEM - De Volkskrant meldt in haar editie van donderdag dat webdienstenbedrijf Webzilla betrokken is bij de compromitterende informatie die over de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump is uitgelekt. Het bedrijf, met een adres aan de Tingietersweg in Haarlem, is een zogeheten hostingprovider.

Door Arthur de Mijttenaere - 12-1-2017, 16:58 (Update 12-1-2017, 16:58)

Volgens de Volkskrant wordt in het uitgelekte rapport, met de verdachtmakingen aan het adres van Trump, overigens niet bewezen dat het Nederlandse hostingbedrijf een faciliterende rol heeft vervuld.

Voorzichtigheid

De krant stelt met de nodige voorzichtigheid dat er een mogelijk verband is tussen Webzilla en de Russische geheime dienst.

Op de gevel van het bedrijfspand aan de Tingietersweg staan twee namen: Webzilla en Servers.com. Beide bedrijven zijn onderdeel van het wereldwijd opererende bedrijf XBT Holding.

Op het adres aan de Tingietersweg is een medewerkster in het bedrijf, een Chinese die ook het Engels en Nederlands redelijk machtig is, druk aan het werk achter een scherm. Zij zet grote ogen op als ze hoort dat er een verband wordt gelegd tussen Webzilla en de link tussen de Russische machthebber Poetin en Trump. ,,Ik werk zelf bij Servers.com. Ik kan u mijn contract laten zien.’’

Bedrijfspolitiek is dat afspraken over het bedrijf, op de Chinese wijze van zakenvoeren, altijd vooraf worden aangekondigd.

De medewerkster verwijst naar een e-mailadres om de vragen schriftelijk te stellen. Zij stelt dat zowel Webzilla als Servers.com kleine webhostingbedrijven in Nederland zijn met elk ongeveer vijftien personeelsleden.

Datacentrum

Webzilla heeft ook ruimte in het bedrijf Evoswitch in de Waarderpolder, een groot datacentrum waar op donderdagmiddag niemand van Webzilla de pers te woord kan staan. Webzilla beschikt niet over een eigen datacentrum.

Ook bij Evoswitch geldt volgens de portier dat afspraken niet tussendoor kunnen worden gemaakt maar alleen ruimschoots van te voren.