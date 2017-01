Doorverkoop van Koepel aan Panopticon kent nodige risico’s

HAARLEM - Het voornemen van het Haarlemse college om de Koepelgevangenis aan te kopen en vervolgens door te verkopen aan de Stichting Panopticon kent de nodige risico’s.

Door Henk Geist - 12-1-2017, 18:20 (Update 12-1-2017, 18:52)

Mocht het Panopticon bijvoorbeeld niet lukken om een University College in de Koepel te realiseren, dan kan er sprake zijn van terugkoop door de gemeente. Die zit dan over twee jaar opgescheept met een ongewenst gebouwencomplex, terwijl de gemeente juist bezig is om vastgoed af te stoten.

Een ander risico kan zijn dat Panopticon de Koepel...