Brand in trein op station Zandvoort aan Zee vermoedelijk aangestoken

Foto: Rowin van Diest

ZANDVOORT - De brand in een trein op het station in Zandvoort aan Zee is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie vrijdag.

Door Jan Balk - 13-1-2017, 9:59 (Update 13-1-2017, 10:00)

Rond 14:05 uur kregen de hulpdiensten donderdag een melding omdat er brand zou zijn in een treinstel. Getuigen, die bij het station in Zandvoort aan het werk waren, hadden gezien dat er rook uit een treinstel kwam.

Het betrof een trein die juist vanuit Haarlem het station binnen was komen rijden. Ongeveer 50 passagiers moesten uitstappen omdat er brand was uitgebroken in een toilet. De brand was ontstaan in een houder met papieren handdoeken.

De brand is vermoedelijk ontstaan op het traject Haarlem-Zandvoort, een rit van zeven a acht minuten. De politie is op zoek naar getuigen.