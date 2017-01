Circus Renz laat sporen na in Reinaldapark

HAARLEM - Circus Herman Renz, dat van 23 december tot 9 januari in het Reinaldapark avond aan avond een gevulde tent had, heeft fikse sporen nagelaten in het gras.

Door Annalaura Molducci - 13-1-2017, 15:24 (Update 13-1-2017, 15:24)

De PvdA heeft daar recent vragen over gesteld aan wethouder Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks). Zo vroeg raadslid Moussa Aynan zich af wie er financieel verantwoordelijk is voor de schade aan het park en wat de gemeente gaat doen om in het vervolg soortgelijke schade aan de grasmat te voorkomen.

Het antwoord van Sikkema is helder....