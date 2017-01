Vrienden en broer eren hun Sjeddy

Still uit de videoclip voor Sjeddy.

HAARLEM - Zijn broer en naaste vrienden brachten een jaar na de dood van Sjeddy een indrukwekkende videoclip uit met de titel Tribute to Sjeddy. Vrijdag was die al meer dan 33.000 keer bekeken op YouTube.

Door Jacob van der Meulen - 14-1-2017, 9:00 (Update 14-1-2017, 9:00)

Met de tekst The good die young en de verlichte toren van de Grote of St.-Bavokerk start de film, een rap als hommage aan Sjeddy. De opnames zijn gemaakt op de Zomerkade, de Grote Markt en in Schalkwijk. Hieronder delen van de tekst.

,,1 januari 2016 klokslag...