Maandag begint Sjeddy-proces

Michel van Bergen

HAARLEM - Een jaar later is nog veel onbekend over wat precies is gebeurd in de nacht die Sjeddy Taher Ibrahim het leven kostte. Verklaringen bleken niet betrouwbaar en pas recent leverde NFI-onderzoek echt belastend materiaal voor een van de verdachten op.

Door Jacob van der Meulen - 14-1-2017, 9:00 (Update 14-1-2017, 9:44)

Tegen vier uur in de ochtend loopt een feestje in de woning van een van de verdachten, Layminda van Z., volledig uit de hand. Dat gebeurt na het nodige gebruik van drank en middelen.

Aanleiding van de ruzie zou het vreemdgaan van een vriend van Layminda zijn geweest. Met een reeks messen gaat de ruziënde groep naar buiten, richting de Zomervaart.

’Het grote verlies beheerst alles’

Exact op het moment dat zijn zoon dodelijk werd gestoken, schrok Taher Ibrahim in de nieuwjaarsnacht wakker. ,,Ik ging naar de kamer en liep steeds heen en weer. Wat is er gebeurd, vroeg ik me af. In de ochtend stonden twee agenten voor de deur om te vertellen dat Sjeddy niet meer leefde.’’

Door de steken die worden uitgedeeld vallen uiteindelijk twee gewonden en een dode. Sjeddy (22) loopt een steek-wond op in het hart als hij een neergestoken vriend te hulp schiet. Hij overlijdt ter plekke.

Vijf personen worden die nacht in de Amsterdamsebuurt opgepakt. Een zesde meldt zich in de loop van de dag bij het bureau. Het gaat om twee vrouwen van destijds 20 en 21 jaar oud en vier mannen van 20, 23, 24 en 25 jaar. Daarvan komen uiteindelijk Ricardo L. (25), Layminda van Z. (21) en Roxanne O. (22) als verdachten in beeld.

Tijdens de laatste pro-formazitting vroeg een van de advocaten of het proces niet in een extra beveiligde rechtbank kon plaatshebben.

Tijdens eerdere zittingen waren af en toe spanningen tussen naasten van het slachtoffer en de verdachten. De Haarlemse rechtbank heeft na een risicoweging besloten het proces toch hier te laten dienen.

