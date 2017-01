Gegil in de zaal bij winst Raja

Foto United Photos-Toussaint Klluiters De genomineerden op het podium met rechts achterin winnaar Raja Alouani.

HAARLEM - Gegil in de doorgaans zo deftige Sociëteit Vereeniging. Het enthousiasme van haar fans is enorm als hoofdredacteur Arjan Paans van deze krant bekend maakt dat Raja Alouani de Vrouw van het Jaar is geworden.

Door Arthur de Mijttenaere - 13-1-2017, 20:51 (Update 13-1-2017, 20:51)

Raja is dolblij met haar uitverkiezing die zij beschouwt als een symbool van hoop voor de mensen in de samenleving. ,,Ik ben ook zo blij doordat ik als Marokkaanse Nederlander deze verkiezing win. Ik schenk daarom deze prijs aan iedereen, want ik weet dat mensen met allerlei verschillende achtergronden op mij hebben gestemd.’’

Raja Alouani met 1.017 stemmen en Rokus Loopik met 834 stemmen waren de grootste stemmentrekkers van de verkiezing Man/Vrouw van het Jaar. Het was een spannende race die uiteindelijk in het voordeel van Raja is beslecht. Raja heeft haar uiterste best gedaan om te winnen. ,,Tot woensdagavond laat, vlak voor het sluiten van de stembus op internet, kreeg ik WhatsAppjes van mensen die lieten weten op mij te hebben gestemd.’’ Raja kreeg als prijs een oer-Haarlems kunstwerk van Eric Coolen en een zeer bescheiden geldprijs. Voor iedere kandidaat waren er uiteraard ook bloemen.

Voor elke kandidaat is het eer genomineerd te zijn. Dat blijkt overduidelijk uit de complimenten aan hun adres tijdens de drukbezochte uitverkiezing in Sociëteit Vereeniging. Dankzij de cultband de Verwarde Rockers en de twee interviewers, redacteuren Bill Meijer en Anouk Kragtwijk van Haarlems Dagblad, was het een geslaagde en ontspannen avond. De kandidaten en ook hun ambassadeurs werden gevraagd waarom zij in aanmerking zouden moeten komen om Man of Vrouw van het Jaar te worden. Over heilsoldate Clara Booms werd bijvoorbeeld gezegd ’dat zij altijd de klusjes doet die anderen laten liggen’.

Verschil

De verkiezing is georganiseerd door Haarlems Dagblad om mensen die in 2016 in Haarlem en omgeving het verschil hebben gemaakt in het zonnetje te zetten. Raja Alouani heeft gewonnen dankzij de steun voor haar op internet. Maar als het aan de papieren stemmers had gelegen, was er een andere winnaar uit de bus gekomen: heilsoldate Clara Booms. Maar liefst 175 mensen namen de moeite om het stembiljet in te vullen en bij de redactie van de krant te bezorgen.

Andere kandidaten waren Willemien Ruygrok van vluchtelingenorganisatie de Koepel; Joost Verhagen uit de Haarlemse popscene; ondernemer Steinar Henskes; Niny van Oerle van de stichting Urgente Noden en Erna Hollander van de zonnestroomclub Haarlem Noorderlicht.