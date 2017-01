Politie start zoekactie na twee berovingen in Haarlem

HAARLEM - De politie is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Haarlem een zoekactie gestart naar de daders van twee berovingen.

Rond kwart over twaalf was er een beroving in de omgeving van De Witstraat, waarbij twee daders op een scooter er vandoor gingen. Een van de daders van deze beroving had een blauwe jas aan.

Zo’n twintig minuten later was er opnieuw een beroving. Dit keer in de omging van de Boris Pasternakstraat. Bij deze beroving werd opnieuw gevraagd uit te kijken naar iemand met een blauwe jas.

De politie is rondom de Boris Pasternakstraat een zoekactie gestart, waarbij onder meer twee politiehonden werden ingezet. Diverse eenheden reden door de buurt.

Later werd de scooter vermoedelijk in Hoofddorp aangetroffen, ook de dader zou hierbij gezien zijn. Het is nog onduidelijk of hij kon worden aangehouden.

Het is nog niet helder of het in beide gevallen om dezelfde dader gaat. De politie heeft de zaak in onderzoek.