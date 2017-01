Stel neemt kroeg over na triest einde 2016 voor café El & Ben

Archieffoto Gerzon Eenkhoorn in februari 2015.

HAARLEM - Voor café El & Ben kreeg 2016 in december een bizarre en verdrietige wending, toen eigenaar Gerzon Eenkhoorn een eind aan zijn leven maakte. Nico Dijkstra (50) en zijn vriendin Henny Venema (54) houden de kroeg nu al weken draaiend. Het stel is bezig het café te kopen. ,,We hopen dat het 1 februari helemaal rond is.’’

Door Judy Nihof - 15-1-2017, 16:51 (Update 15-1-2017, 16:51)

Slechts één dag was de kroeg aan de Krocht in december gesloten. Dat was op de dag dat Dijkstra een mail kreeg van...