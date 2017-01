’Afschot? Nee! Prikpil? Ja!’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters De demonstranten met hun banieren en protestborden tegen afschieten van herten in de duinen.

ZANDVOORT - Het is zondagmorgen iets voor twaalf uur. Maud, Maya en Anita zoeken de weg. Waar is die protestactie tegen het afschieten van de herten precies? Iets verderop, op de parkeerplaats bij de Brederodestraat, blijkt.

Door Frenk Klein Arfman - 15-1-2017, 20:30 (Update 15-1-2017, 20:30)

De drie dames weten wel hoe alles op te lossen is: de prikpil. Anita zwaait met één vingertje door de lucht als ze die oplossing prijsgeeft. Even later sluiten de drie dames zich aan bij een honderdtal demonstranten die al eerder de juiste locatie wisten te...