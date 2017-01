Op valreep 'nieuwe' getuige in moordproces Sjeddy

Foto United Photos/Paul Vreeker Belangstelling voor het Sjeddy-proces, maandag bij de rechtbank in Appelaar Haarlem.

HAARLEM - In het strafproces over de gewelddadige dood van Haarlemmer Sjeddy Ibrahim is op het laatste moment een getuige naar voren gestapt die zegt nieuwe informatie te hebben in de zaak.

Hij meldde dat afgelopen vrijdag bij aanklaagster Judith Hendriks, die het maandagochtend bij de start van de zaak meedeelde. De man wordt op verzoek van een deel van de verdediging maandagmiddag gehoord, zo heeft de rechtbank besloten.

Ibrahim (22) werd in de nieuwjaarsnacht van 2016 doodgestoken toen hij bij een ruzie op de Zomerkade in Haarlem een neergestoken vriend wilde helpen.

Volg hier live rechtszaak doodgestoken Sjeddy

U kunt hier live vanuit de rechtszaal het proces volgen over de doodgestoken Haarlemmer Sjeddy Taher Ibrahim.

Lees verder...

In totaal liepen drie anderen, onder wie de getuige, verwondingen op door messteken. Wat zich de bewuste nacht precies afspeelde, is nog steeds onduidelijk. Veel betrokkenen waren zwaar onder invloed.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de zaak drie verdachten gedagvaard: Richard L. (25), Layminda van Z. (21) en Roxanne O. (22). Mede op basis van forensisch onderzoek wordt L. gezien als degene die Ibrahim de fatale steek toebracht.

Samen met Van Z. - die zelf ook gewond raakte - wordt hem daarnaast poging tot moord op de twee andere slachtoffers ten laste gelegd. O. is aangeklaagd voor het plegen van openlijk geweld.

De getuige die maandagmiddag in de rechtszaak wordt gehoord, legde als getuige al eerder verklaringen af bij de rechter-commissaris. Hij heeft de officier van justitie gezegd daarbij niet te hebben gelogen, maar over bepaalde aspecten niet te zijn ondervraagd en daarover zelf niet te hebben verteld omdat hij zich bedreigd voelde.

De rechtbank trof voor het proces strenge beveiligingsmaatregelen, nadat de spanningen tussen verschillende betrokkenen tijdens eerdere voorbereidende zittingen hoog opliepen. De eerste uren van het proces verliepen echter zonder incident. Vooralsnog zijn vier dagen uitgetrokken voor de zaak. De uitspraak staat gepland op 3 februari.

Dit artikel is gepusht naar onze nieuwsapp. Heeft u de app nog niet? Download hem snel voor Android of IOS.