Bewoonster stuit op twee inbreeksters in Heemstede

HEEMSTEDE - In een woning aan de Glipperdreef in Heemstede is zondag geprobeerd om in te breken. De politie is in verband hiermee op zoek naar twee verdachten.

Door Jan Balk - 16-1-2017, 14:10 (Update 16-1-2017, 14:12)

De bewoonster van de woning hoorde gerommel aan de voordeur en besloot te gaan kijken. Toen zij bij de voordeur kwam, schoot de deur uit het slot en stond zij oog in oog met twee vrouwen.

Het tweetal schrok van het gegil van de bewoonster en rende weg in de richting van de Glipperweg. De ene 30 jaar oude vrouw heeft een licht getinte huidskleur en draagt donker haar in een paardenstaart. Zij is mager en klein van stuk.

De andere vrouw van eveneens rond de 30 jaar heeft een wat groter en forser postuur. Ook zij heeft een licht getinte huidskleur en droeg een hoofddoek, die met een soort van strik vast zat onder haar kin. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen.