Hillegom: vaart achter zaak-Slobbe

HILLEGOM - Het Hillegomse college wil vaart zetten achter een oplossing voor de wateroverlast bij de familie Slobbe aan de Oude Weerlaan. Ook gaat het college met waterbeheerder Rijnland praten over de veiligheid van de dijk langs de Weerlanervaart.

Door Sjaak Smakman - 16-1-2017, 16:21 (Update 16-1-2017, 16:34)

Dat heeft wethouder Jeroen Verheijen gezegd in antwoord op vragen van GroenLinks en Bloeiend Hillegom naar aanleiding van een artikel in deze krant. Beide partijen vinden dat er een goede oplossing moet komen voor de familie Slobbe en maken zich grote zorgen over...