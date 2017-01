’Kat springt niet uit zichzelf in Spaarne’

Particuliere foto Is Tebbie het slachtoffer geworden van een kattenhater?

HAARLEM - Is er een kattenhater actief in de omgeving van de Spiegelstraat? Dat zou bewoner Mart Renes-Senff niet verbazen. In twee maanden tijd zijn maar liefst drie katten in het Spaarne beland.

Door Judy Nihof - 16-1-2017, 19:12 (Update 16-1-2017, 19:12)

,,Té toevallig’’, zegt Mart, wiens kat Tebbie zaterdag onder verdachte omstandigheden verdronk. ,,Een kat springt niet uit zichzelf in het water.’’

Mart vermoedt op basis van sporen op het kattenlichaam dat Tebbie is aangereden en vervolgens - nog levend - het Spaarne in is getrapt. Sectie op het dier moet...