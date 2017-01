Kweekduin Overveen maakt plaats voor nieuwbouw

Artist impression De geplande nieuwbouw

OVERVEEN - Appartementengebouw Kweekduin met flats aan de Bloemendaalseweg 166 in Overveen gaat tegen de vlakte.

Door Margot Klompmaker - 18-1-2017, 10:00 (Update 18-1-2017, 10:00)

In het gebouw zat vroeger de Coöperatieve Woongemeenschap Kweekduin die inmiddels is opgeheven. Na jarenlang lopende onderhandelingen is het geheel verkocht. Het pand is momenteel tijdelijk verhuurd in het kader van de Leegstandswet.

Het gebouw van een halve eeuw oud maakt plaats voor twee nieuwe villa-gebouwen met 13 luxe appartementen. Ook dat gaat Kweekduin heten. Er komt een ondergrondse parkeerkelder.

De twee villa-gebouwen worden hoger (maximaal 12 en...