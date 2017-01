Vrijheidsdreef over twee weken open

UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS Wethouder Hooij plantte eind november de eerste boom.

HEEMSTEDE - De laatste zes bomen moeten nog worden geplant. Dat gebeurt vanwege de vorst volgende week. Daarna - om precies te zijn op woensdag 1 februari - gaat de Vrijheidsdreef weer open.

Door Sjaak Smakman - 17-1-2017, 14:00 (Update 17-1-2017, 14:00)

De laan die herinnert aan het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden is ruim een half jaar dicht geweest. De door de beruchte bloederziekte aangetaste kastanjes vormden een te groot gevaar voor fietsers, wandelaars en andere weggebruikers. De kastanjes werden tot verdriet van bijna iedereen gekapt en daarvoor in de plaats komen nu meerdere soorten bomen. De binnenste rij bestaat helemaal uit lindes om het laankarakter te waarborgen. De twee buitenste rijen bevatten meerdere soorten waaronder Japanse zelkova's, tamme kastanjes, esdoorns en walnootbomen.

Ook na de opening is de Vrijheidsdreef nog niet klaar. Na klachten over hard rijdende auto’s wil de gemeente snelheidsremmende maatregelen nemen. Wethouder Heleen Hooij denkt aan kunststof drempels, maar PvdA en GroenLinks zijn daar niet enthousiast over vanwege het dan onvermijdelijke vele remmen en optrekken op de laan. Hooij gaat kijken naar alternatieven.