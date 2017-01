Hoe groot is het verzet in Spaarndam?

Foto’s Richard Stekelenburg Relatief weinig ’gewone burgers’bij de informatiebijeenkomst van maandagavond. Rechts burgemeesters Theo Weterings en Pieter Heiliegers. Direct voor hen aan tafel Dorpsraadvoorzitter Mary Brokking.

SPAARNDAM - Nee, tot een oproer kwam het niet maandagavond in het zaaltje van het Dorpscentrum in Spaarndam-Oost. Er was ook geen sprake van licht verzet. Goedbeschouwd klonk er zelfs geen onvertogen woord over de voorgenomen fusie tussen Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer, ínclusief Spaarndam-Oost.

Door Richard Stekelenburg - 17-1-2017, 18:00 (Update 17-1-2017, 18:00)

Dit terwijl de veronderstelde angel in dit hele fusieverhaal toch in Spaarndam zou zijn te vinden. Met een Dorpsraad die er al maanden vol passie voor pleit om de voorgenomen herindeling aan te grijpen als historische kans...