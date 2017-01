Akkoord over ontslagregeling bij Enschedé

Archieffoto De drukkerij in de Waarderpolder.

HAARLEM - Vakbonden FNV en CNV en de directie van drukkerij Koninklijke Joh. Enschedé hebben dinsdag een akkoord bereikt over de afvloeiing van honderdvijftig werknemers. Het akkoord wordt donderdag door de vakbonden aan de leden voorgelegd. De werknemers hebben eind deze maand zekerheid of ze mogen blijven, of dat ze op straat staan.

Door Arthur de Mijttenaere - 18-1-2017, 9:00 (Update 18-1-2017, 9:00)

Eind vorige week liepen de onderhandelingen uit de hand, toen de vakbeweging de directie verweet ’een vies spelletje’ te spelen door de vakbond via een ultimatum aan de ondernemingsraad...