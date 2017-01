De Jong weigert uitleg bij zijn overstap van VVD naar PVV

Archieffoto UP Rob de Jong met rechts Wybren van Haga in de gemeenteraad.

HAARLEM - De voormalige Haarlemse VVD-fractievoorzitter, Rob de Jong, weigert uitleg te geven over zijn overstap naar de PVV. Dat heeft hij dinsdag telefonisch laten weten.

Door Annalaura Molducci - 18-1-2017, 8:00 (Update 18-1-2017, 8:00)

De Jong: ,,Ik geef nu geen interviews. Volgende week donderdag neem ik afscheid van de Haarlemse gemeenteraad en daar lees ik mijn verklaring voor. Voor nu laat ik het er verder bij.”

Hij weigert verder in te gaan op vragen waarom hij is overgestapt naar de PVV. Ook legt hij via de krant geen verantwoording af aan...