Ingezamelde kleding voor Hongarije en Roemenië gaat in vlammen op in Haarlem

Foto Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Een inzamelpunt van kleding voor Hongarije en Roemenië op de hoek van de Van Neststraat met de Middenweg in Haarlem is dinsdagmiddag in brand gevlogen.

Door Internetredactie - 17-1-2017, 17:54 (Update 17-1-2017, 17:58)

De oorzaak van de brand in Haarlem-Noord is nog niet duidelijk. De inzamelbak, de kleding en enkele knuffels raakten zwaar beschadigd door de brand.