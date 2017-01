IJs op Nova Zembla in Spaarndam te dun

SPAARNDAM - IJsclub Nova Zembla in Spaarndam wordt deze woensdag plat gebeld, maar het ijs op de ondergelopen polder was nog te dun.

Door Ellen de Boer - 18-1-2017, 14:30 (Update 18-1-2017, 14:30)

Woensdagochtend was de ijslaag slechts drie centimeter dik, terwijl het pas bij zeven centimeter veilig is om te schaatsen. De kans op voldoende ijs is het grootst na twee nachten strenge vorst. ,,Maar dan mag het overdag niet dooien. Eerlijk gezegd denk ik dat het nu niets wordt, maar ik heb er wel veel zin in’’, reageert Pim van Essen van Nova Zembla.