Haringkar Balk raakt helft klanten kwijt

United Photos/Paul Vreeker Philip en Chantal van den Heuvel van Haringkar Balk zijn teleurgesteld.

HAARLEM - Ze drukken zich voorzichtig uit, Philip en Chantal van den Heuvel van Haringkar Balk. Sinds de reconstructie van de Friese Varkenmarkt in Haarlem zijn alle parkeerplekken dicht bij hun viskraam verdwenen. ,,We zijn teleurgesteld’’, zegt het echtpaar genuanceerd. Ze hopen vurig dat er in overleg met de wethouder nog een oplossing kan worden gevonden want hun klandizie is gehalveerd.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 18-1-2017, 15:33 (Update 18-1-2017, 15:50)

Oktober vorig jaar ging de weg voor een ingrijpende reconstructie op de schop, waarbij de verkopers van vis (Haringkar Balk), benzine...