Volle bak bij zaak over dakkapel Bloemendaal

BOP architecten Impressie van de geplande dakopbouwen bij de split level woningen aan de Hendrik van der Graaflaan in Bloemendaal.

HAARLEM - Het gebeurt niet dagelijks dat de publieke tribune vol zit bij een rechtszaak over een dakopbouw. Toch gebeurde dat eergisteren. Het besluit van de gemeente Bloemendaal om de eerder verleende vergunning voor de dakopbouw op het huis van Jaap Kroon in de Hendrik van der Graaflaan in te trekken houdt de gemoederen flink bezig.

Door Annemieke Windt - 19-1-2017, 15:00 (Update 19-1-2017, 15:00)

Vorig jaar september had Kroon de vergunning na jaren eindelijk op zak. De eerste in de straat, een groot aantal buren stond klaar om hem te...