Haarlem krijgt twee reuzen te gast

HAARLEM - Kleine of lange mensen aangapen geldt als onbeleefd. Maar als het gaat om mensen met een extreem afwijkende lengte, verdwijnt kennelijk alle gêne. Brahim Takioullah (2.46 meter) en Abdramane Dembele (2.37 meter), die komend weekeinde Haarlem bezoeken, worden aangekondigd als bezienswaardigheden.

Door Kees van der Linden - 19-1-2017, 14:18 (Update 19-1-2017, 14:18)

De mannen zijn uitgenodigd door Zangstudio Haarlem die een opera over de 18de-eeuwse Haarlemse reus Cajanus in voorbereiding heeft. Met steun van onder meer de Klub van Lange Mensen is een programma in elkaar gezet.

Zaterdag bezoeken de mannen om...