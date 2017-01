Nieuwe Gracht laatste rak vernieuwd

HAARLEM - De vervanging van vier kademuren langs de Nieuwe Gracht is in de laatste fase beland. Het stuk walmuur, een rak geheten, tussen de Kruisbrug en Nassaubrug aan de noordzijde van het water wordt nu gesloopt vanaf een drijvend platform in het water.

Ook het weggedeelte wordt hier opnieuw ingericht. Daarbij worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, de wegverharding en fundering en het straatmeubilair. De delen van de gracht hebben zogenoemde raknummers: een rak is een stuk gracht tussen twee bruggen.

Er komen ook nieuwe, bomen. In opdracht van de gemeente Haarlem voert aannemer KWS Infra de werkzaamheden uit. De afgelopen twee jaar zijn de drie kademuren in de richting van het Spaarne al vernieuwd.