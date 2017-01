’Noord-Holland gijzelt Zuid-Holland bij Duinpolderweg’

DEN HAAG - Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn en blijven uiterst ongelukkig over de harde koppeling die Noord-Holland heeft gelegd tussen de aanleg van de Duinpolderweg en de nieuwe snelbus tussen Noordwijk en Schiphol.

Door Sjaak Smakman - 19-1-2017, 15:01 (Update 19-1-2017, 15:01)

De SP, GroenLinks, SGP-CU en 50-Plus voelen zich zelfs ’gegijzeld’ door de Noord-Hollandse collega’s, zeiden ze woensdag bij een bespreking van een motie die de Staten vorig jaar vrijwel unaniem aan namen. Daarin stellen ze dat die twee projecten los van elkaar moeten staan.

De aanleg van de HOV-verbinding kost tegen de 50 miljoen, waarvan Zuid-Holland bijna twee derde voor zijn rekening neemt. Noord-Holland is goed voor tien miljoen, Holland Rijnland voor vijf miljoen. In Zuid-Holland gaat de aanleg van de verbinding gestaag door, maar vooralsnog lijkt hij te gaan stoppen in Lisse, waar hij via een nieuw aan te leggen brug de Ringvaart moet kruisen en dan via Lisserbroek verder richting Schiphol gaat. De snelle bus gaat straks voorlopig via de N207 richting Schiphol rijden, net als momenteel de directe lijn 361 van Noordwijk naar de luchthaven.

Gezien de weerstand tegen de Duinpolderweg, houden Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer medewerking aan de HOV-verbinding als drukmiddel achter de hand. Gedeputeerde Floor Vermeulen benadrukte dat Zuid-Holland nu eenmaal niet op de stoel van zijn collega Elisabeth Post kan gaan zitten, ,,maar ik kan natuurlijk wel met haar praten.’’ D66’er Said Kasmi riep zijn collega’s op om met hun collega’s in Noord-Holland te gaan praten.