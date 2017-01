Oudere vrouw aangereden door postbezorger in Heemstede

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

HEEMSTEDE - Een oudere vrouw is donderdagmiddag aangereden door een postbezorger in een bestelbus. De bezorger had net pakketjes bezorgd aan de Rijnlaan in Heemstede toen hij tijdens het achteruit rijden de vrouw plotseling hoorde schreeuwen.

Door Jan Balk - 19-1-2017, 15:40 (Update 19-1-2017, 15:40)

De bejaarde vrouw is in eerste instantie opgevangen door omstanders en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.